PS4 : The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima impactés par le coronavirus ? La réponse de Sony

La liste des jeux impactés par le coronavirus pourrait s'allonger. En effet, après Final Fantasy VII Remake ou encore Resident Evil 3 , c'est maintenant au tour de The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima d'être potentiellement menacés par l'épidémie. C'est en effet ce que laisse entendre Sony dans un communiqué officiel , en soulignant toutefois qu'à ce jour, aucun souci majeur susceptible de perturber son calendrier de production n'a été relevé. Le constructeur japonais ajoute qu'il suit attentivement l'évolution de la situation, sachant que les studios first party ne sont pas les seuls concernés. En effet, Sony insiste sur le fait que les développeurs tiers sont eux aussi touchés, et que cette problématique englobe à la fois les Etats-Unis et l'Europe.D'un point de vue financier, le groupe nippon estime que le coronavirus n'aura pas d'incidence majeure sur l'année fiscale actuelle - qui s'achèra le 31 mars prochain - d'autant que quatre de ses usines localisées en Chine ont repris leur activité depuis le 10 février à un rythme régulier. En revanche, celle située au Pays de Galle ne rouvrira pas ses portes avant le 20 avril prochain. Par ailleurs, Sony prend le soin de rappeler que sa priorité demeure bien évidemment la santé de l'ensemble de son personnel, et que toutes les précautions sont prises pour la préserver.Enfin, précisons que si les retards signalés jusqu'à présent concernaient essentiellement les versions physiques des jeux, le confinement oblige un bon nombre de studios à avoir recours au télétravail, ce qui peut avoir un impact sur leur planning. Même si Naughty Dog affirmait le mois dernier en être "aux touches finales", The Last of Us 2 n'est pas encore passé gold, tout comme Ghost of Tsushima qui sortira un mois après. D'où l'extrême prudence de Sony qui est sans doute conscient que les versions dématérialisées pourraient elles aussi être impactées.