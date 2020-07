PS4 : Sony prévient que d'autres jeux vont encore sortir sur la console

Si Microsoft a souvent clamé haut et fort que la Xbox Series X ne ferait pas de l'ombre à la Xbox One, c'est le même son de cloche chez Sony Interactive Entertainment. En effet, dans le cadre de la présentation de la DualSense vendredi dernier, Eric Lempel, le patron marketing de la marque PlayStation, a indiqué à Geoff Keighley que la PS4 en avait encore sous le capot. "Elle fait partie de tout ce que nous faisons, et ça continuera d'être le cas", a-t-il expliqué.



Avant d'ajouter : "Il y a encore beaucoup de choses prévues sur PS4. Ces dernières semaines, certains des meilleurs jeux de cette génération sont sortis, et on ne va pas s'arrêter là. Si la PS5 est la prochaine console, la PS4 est toujours là. C'est un produit dans lequel il y a beaucoup de vie." Eric Lempel fait-il référence à des titres first-party qui n'ont pas encore été annoncés, à des jeux tiers (ce qui serait une astuce de communication) ou tout simplement à des productions cross-gen ?



On rappelle que la PS4 totalise plus de 110 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Avec la Xbox Series X qui, a priori, ne devrait pas commettre les mêmes erreurs que la Xbox One, il n'est pas dit que la PS5 réussira à faire aussi bien.