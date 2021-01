PS4 : Sony confirme l'arrêt de la production de la quasi totalité des modèles au Japon, explications

C'est une page qui se tourne et elle peut paraître très abrupte alors que la PS5 vient à peine de débarquer sur le marché, mais Sony Interactive Entertainment vient de confirmer l'arrêt total de la quasi totalité des modèles de PS4 au Japon. Le couperet a été prononcé il y a quelques heures et transmis par les grandes instances japonaises, seul le modèle Slim 500 Go Jet Black continuera d'être fabriqué, mais tous les autres sont désormais à l'arrêt, y compris le modèle original à la forme si biseauté (PS4 CUH-1000) et la PS4 Pro, seulement 4 ans après sa sortie. Il faut dire que le contexte sanitaire n'aide pas le constructeur japonais à accélérer la cadence de fabrication de sa PS5, toujours très compliquée à obtenir à l'heure où nous écrivons ces lignes.



C'est aussi une manière subtile pour Sony de pousser le consommateur a l'achat d'une PS5, sachant que la machine est rétrocompatible avec quasiment tout l'ensemble du catalogue PS4. Le Japon fait d'ailleurs partie des marchés les moins fournis en termes de production de PS5, avec seulement 250 000 machines produites depuis son lancement, ce qui en fait le démarrage le plus faible pour une console PlayStation au pays du Soleil-Levant. Ce qui est l'inverse dans d'autres territoires comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la France qui ont connu le plus gros démarrage de l'histoire des consoles ever. C'est dire le contraste.