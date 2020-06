Project Athia : le nouveau jeu next-gen de Square Enix annoncé sur PS5, voici le 1er trailer

Square Enix a également eu droit à son quart d'heure de gloire durant la conférence consacrée à la PS5. En effet, l'éditeur japonais a dévoilé Project Athia, son nouveau jeu next-gen développé par son studio Luminous Productions. Les développeurs assurent que "les joueurs de Project Athia peuvent s’attendre à être transportés dans un monde vaste et détaillé dont la beauté les consternera." Par ailleurs, ils promettent "une aventure surnaturelle passionnante. Le jeu sera rempli d’action et parfois tordu, orageux et menaçant."

Enfin, comme il s'agit d'un titre next-gen, bien évidemment, ils jurent travailler "d’arrache-pied pour exploiter tout le potentiel de la PS5 sur ce projet. Aujourd’hui n’était qu’un aperçu. Nous aurons bientôt beaucoup plus à vous montrer, et il nous tarde de vous en dire plus." On le garde dans un coin de notre tête.