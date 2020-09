Prince of Persia : Jason Schreier (Bloomberg) confirme la thèse du remake, rendez-vous à l'Ubisoft Forward

Prince of Persia aura-t-il droit à un remake ? Oui, si l'on en croit Jason Schreier qui l'affirme sans sourciller lors du podcast Triple Click . "Ils [Ubisoft] ont planifié un nouvel Ubisoft Forward durant lequel différents jeux vont être annoncés, comme le remake de Prince of Persia qui a fuité il y a quelques semaines", explique en effet le journaliste de Bloomberg aux alentours de la 27e minute.Ce n'est pas la première fois que l'éventuel retour de la licence agite la Toile. Si, dans son intervention, Jason Schreier fait allusion au revendeur guatémaltèque MAX qui a listé le jeu le mois dernier, le nom de domaine "princeofpersia6.com" déposé par Ubisoft en mai n'était pas non plus passé inaperçu. Quoi qu'il en soit, nous devrions être rapidement fixés sur le sujet, l'Ubisoft Forward #2 étant programmé pour le 10 septembre prochain à 21 heures.On verra alors - si c'est confirmé - quel épisode de la franchise est visé. D'après l'insider Okabe sur ResetERA, le projet pourrait concerner Prince of Persia : Les Sables du Temps. Nous verrons bien.