Pokémon Violet & Ecarlate : les joueurs sont en colère, le jeu se fait review-bomber

Sortis officiellement ce vendredi 18 novembre 2022, Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate font beaucoup parler d'eux sur les réseaux sociaux. Si de nombreux joueurs évoquent avec passion le renouveau de cette franchise qui a enfin passé le pas de l'open world, d'autres pointent du doigt les lacunes techniques dont faire preuve le jeu. Ce sont ces derniers qui ont massivement fait connaître leur mécontentement en se rendant sur la page Metacritic du jeu. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu obtient le user score de 2.9/10 pour près de 1 700 avis recensés . Le Metascore de la presse a quant à lui baissé dun point depuis la mise en ligne des tests, puisqu'il est passé de 77% à 76%. Pour beaucoup, sortir un jeu dans cet état prouve que Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate n'étaient pas prêt pour les fêtes de fin d'année et qu'il aurait fallu laisser le temps à Game Freak de peaufiner son titre. Il est vrai que le studio doit être à la peine, lui qui a dû sortir deux épisodes de Pokémon la même année (un en février, l'autre en novembre), sachant qu'ils ont dû chambouler la formule. Une tâche compliquée pour un studio sans doute dépasser par l'ampleur de la tâche.Il est vrai que depuis Légendes Pokémon Arceus, on avait vu les limites du studio Game Freak, pas forcément à l'aise avec de telles ambitions. Le jeu était semi open world, mais pour Violet et Ecarlate, tout le terrain de jeu est ouvert, provoquant une quantité de bugs assez hallucinants, quand ce n'est pas le frame-rate qui est dans les fraises. Depuis ce week-end, les vidéos relayant des bugs dont Nintendo n'est pas habitué fait le tour des réseaux sociaux, certains étant il est vrai assez hilarant. Si le jeu a été patché le jour de sa sortie, il subsiste de gros soucis techniques qui rappellent évidemment ce qui s'est passé avec Cyberpunk 2077 The Witcher 3 et Assassin's Creed Unity