Pokémon Ecarlate & Violet : Digital Foundry fait le bilan technique, c'est assez dramatique

Si Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet sont d'ores et déjà des succès commerciaux incroyables (10 millions de jeux vendus en à peine 3 jours d'exploitation), le jeu fait l'objet d'une polémique autour de sa technique un peu honteuse pour un jeu sorti en 2022, sans oublier la quantité de bugs qui fait rire tout Internet depuis une dizaine de jours. Si la communauté Pokémon essaie tant bien que mal de défendre (maladroitement) le jeu en prétextant que tous ces soucis techniques sont liés aux version pirates disponibles avant la sortie officielle, ou qu'il s'agisse d'une version émulée sur PC, la réalité est bien toute autre. Entre les plaintes sur les réseaux sociaux, les topics de demandes de remboursement sur Reddit (acceptées par Nintendo en plus, ce qui valide l'état désastreux du jeu), il y a de quoi se poser la question quant à l'amour aveuglé porté par les fans les plus hardcores.







Du côté de chez Digital Foundry, on a décidé justement de se pencher sur le cas de ces deux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, avec une version officielle afin de regarder dans les moindres détails les soucis techniques pointés du doigt par les joueurs. Premier constat établis par les techniciens : le jeu est graphiquement pauvre. Entre les aplats de textures venus d'un autre âge, l'absence de haute définition sur les assets, le clipping monstrueux faisant d'ailleurs disparaître des personnages et mêmes des éléments du décor, l'open world tire vraiment la langue. En zoomant de plus près, on observe aussi un aliasing très prononcé, quand on n'est pas témoin de problème d'éclairage.











Le frame-rate est également mis en évidence et le constat est lui aussi sans appel, Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet tourne entre 15 et 20fps, voire encore moins pour certains éléments du décor, qui finissent même par ne plus être animés quand on s'éloigne. C'est assez douloureux de voir un tel résultat, surtout pour une licence aussi prestigieuse que Pokémon. Là encore, Digital Foundry explique qu'il est impossible de mettre ces retards techniques sur le dos de la Nintendo Switch, puisque la console a déjà offert des jeux tels que Zelda Breath of the Wild et Xenoblade Chronicles 3, qui ne sont certes pas des foudres de guerre technologiques, mais qui étaient très honorables dans l'ensemble. Même Pokémon Légendes Arceus passent pour un jeu mieux optimisé que ces Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, alors qu'il était déjà à la peine. Sur Metacritic, la note moyenne de la presse a chuté à 74% autrement, tandis que les joueurs lui ont attribué la note de 2.9/10. Chez Jeuxactu, Pokémon Violet & Ecarlate est reparti avec un petit 13/20.