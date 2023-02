Pokémon Ecarlate & Violet : un DLC payant annoncé, il se nomme Zone Zero et voici son trailer

The Pokémon Company et Nintendo avaient donné rendez-vous ce soir pour un Pokémon Presents afin de nous donner des détails des nouveautés à venir en 2023 pour la marque Pokémon. Evidemment, ce qui aura retenu l'attention de l'assemblée générale, c'est l'annonce d'un premier DLC - payant - pour les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, deux gros succès commerciaux de 2022 avec plus de 20 millions de copies vendues en l'espace de 6 semaines d'exploitation. Cette extention qui répond au nom de "Zone Zéro" arrivera en deux parties, ou volume pour reprendre le terme exact. Le premier, baptisée "Volume 1 : Le Masque Turquoise" arrivera cet automne, tandis que le second, "Volume 2 : Le Disque Indigo" arrivera la saison suivante, sans plus de précision. Le trailer qui accompagne la nouvelle nous permet d'avoir un aperçu de l'ambiance qui nous attend, reprise du folklore japonais.Chacun de ces DLC seront compatibles avec la sauvegarde actuelle des joueurs, afin de pouvoir continuer l'aventure avec ce trésor enfoui de cette fameuse zone zéro. Ce sera l'occasion d'aller au-delà de la région de Paldea, avec notamment un voyage scolaire qui sera organisé à Septentria afin de prendre part à une étude effectuée en collaboration avec une autre académie. Dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, les joueurs et joueuses intègreront l’Institut Myrtille, une école jumelée à la leur, dans le cadre d’un échange scolaire. The Pokémon Company a précisé que les intrigues de ces deux volumes distincts sont directement connectées. A noter qu'il est possible d'acheter le DLC "Zone Zéro" dès maintenant sur le Nintendo eShop au prix de 34,99€.