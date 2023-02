Pokémon Violet & Ecarlate : les ventes réalisées en 6 semaines sont stratosphériques, voici les chiffres

Qu'ils soient cabossés ou pas, les jeux Pokémon Violet et Pokémon Écarlate ont séduit le grand public, et pas qu'un peu. A l'heure de faire le bilan trimestriel Q3 2022/2023, Nintendo a révélé quelques uns des chiffres obtenus ces dernières semaines, notamment ceux des deux derniers jeux Pokémon. En seulement six semaines d'exploitation, il s'est vendu 20.61 millions d'exemplaires de Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. Des chiffres compris entre le 18 novembre et le 31 décembre 2022, ce qui en fait immédiatement le quatrième jeu Pokémon le plus vendu de tous les temps, juste derrière Pokémon Or & Argent (23,7 millions), Épée & Bouclier (25,6 millions) et les épisodes originaux Rouge, Vert et Bleu (31,3 millions). Un succès phénoménal qui prouve que la licence est parfaitement installé dans le coeur des joueurs, et ce malgré les polémiques qui ont entouré la sortie du jeu, avec une quantité de bugs assez inattendus de la part d'un jeu ayant le Nintendo Seal of Quality. Nintendo avait d'ailleurs promis de réparer les erreurs le plus rapidement possible pour que l'expérience soit la plus appréciable possible. Profitons de ce bilan financier pour mettre à jour les meilleures ventes des jeux sur Nintendo Switch.

1. Mario Kart 8 Deluxe : 52 millions

2. Animal Crossing: New Horizons : 41,59 millions

3. Super Smash Bros Ultimate : 30,44 millions

4. La légende de Zelda : Breath of the Wild : 29 millions

5. Pokémon Épée & Bouclier : 25,68 millions

6. Super Mario Odyssey : 25,12 millions

7. Pokémon Scarlet & Violet : 20,61 millions

8. Super Mario Party : 18,79 millions

9. Ring Fit Adventure : 15,22 millions

10. Pokémon Let's Go Pikachu / Évoli : 15,07 millions