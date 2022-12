Pokémon Écarlate & Violet : une 2ème mise à jour va être déployée pour corriger les bugs

Une mise à jour de #PokemonEcarlateViolet (Ver. 1.1.0) sera déployée le 02/12. Pour en savoir plus, consultez notre site internet : https://t.co/pbJt4cTFIP



Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continueront d'œuvrer à l'amélioration des jeux. — Nintendo France (@NintendoFrance) 1 décembre 2022

Une rétine qui, hélas, est torturée en permanence par le reste des graphismes. Avec (entre autres !) une technique qui nous renvoie à un autre âge, celui de l'ère PS2, avec ses décors vides, ses textures archi floues, ses effets d'escaliers permanents, son framerate complètement dans les choux et des bugs en cascade qui n'ont pas fini d'amuser Internet."



MISE À JOUR 1.1.0 POKÉMON ÉCARLATE & VIOLET



Suite au lancement de la saison 1 des matchs classés, il est désormais possible de disputer des matchs classés au Stade de Combat (veuillez consulter la notice en jeu pour en savoir plus sur la saison 1 des matchs classés).

Correction d'un problème empêchant la musique d'être jouée correctement lors des combats contre le Conseil 4 et la Maîtresse en Chef dans l'intrigue « La Voie du Maître ».

D'autres modifications et corrections ont été apportées.

À moins de vivre reclus dans une grotte, vous êtes forcément au courant de l'affaire Pokémon Écarlate & Violet. Disponibles depuis le 18 novembre dernier sur Nintendo Switch, blindés de bugs mais idolâtrés par les chevaliers blancs qui, pourtant, ne s'étaient pas gênés pour descendre Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Unity, les deux versions vont faire l'objet d'une mise à jour 1.1.0 demain (2 décembre) comme l'annonce Nintendo par le biais de Twitter. "Nous sommes reconnaissants de voir que tant de personnes jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et nous sommes également conscients que les joueurs et joueuses peuvent rencontrer des problèmes affectant les performances des jeux, peut-on lire notamment. Notre but a toujours été de fournir une expérience positive aux personnes jouant aux titres que nous proposons, et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continueront d'œuvrer à l'amélioration des jeux."Ce patch ne se focalisera pas uniquement sur les nombreuses imperfections relevées par la communauté, puisqu'il ajoutera également les matchs classés. Pour en revenir au bugs, le chantier est si énorme que bien évidemment, une seule mise à jour ne suffira pas pour tout remettre en ordre. En tout cas, ce que beaucoup qualifient de scandale n'aura pas empêché Pokémon Écarlate & Violet de s'écouler à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en l'espace d'à peine trois jours. Dans son test , Fabien explique entre autres : "