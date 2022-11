Pokémon Violet & Ecarlate : un lancement record historique, des ventes qui donnent le tournis

Si Sony Interactive Entertainment a fait beaucoup de bruit il y a quelques heures avec les premiers chiffres de ventes de God of War Ragnarök, qui s'est écoulé à 5.1 millions d'exemplaires en l'espace de 5 jours à peine, il y a un autre jeu qui réalise lui aussi de son côté un lancement historique. Ce titre n'est autre que Pokémon Violet / Pokémon Ecarlate qui s'est écoulé, tenez-vous bien, à 10 millions d'exemplaires en seulement trois jours d'exploitation, dont 4 millions rien qu'au Japon. Il s'agit ni plus ni moins que du meilleur lancement d'un jeu Nintendo Switch depuis l'existence de la console et le plus gros lancement pour une exclusivité console toutes plateformes confondues. Autant vous dire que God of War Ragnarök peut aller se rhabiller à côté. Evidemment, ces achats spontanés ont sans doute été pris de court par l'état déplorable des deux jeux, accusant une quantité de bugs hallucinantes et d'un framerate dans les choux. On sait par ailleurs que beaucoup de joueurs se sont plaints sur les réseaux sociaux et que de nombreuses personnes ont déjà effectué des démarches auprès de Nintendo pour demander le remboursement du jeu.



Face à pareil succès se pose la question des moyens déployés par The Pokémon Company et Nintendo dans une franchise comme celle de Pokémon, qui ne jouit malheureusement pas des meilleures performances techniques. Avec la polémique entourant Pokémon Violet / Pokémon Ecarlate, peut-être qu'une prise de conscience se fera chez les deux éditeurs.