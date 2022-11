Charts France : Pokémon Violet & Pokémon Ecarlate assoient leur autorité !

Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, nous sommes allés faire un petit tour sur le site officiel du SELL pour récupérer le classement des meilleures ventes de jeux pour le marché français. Forcément, cette semaine 46 fut marquée par la sortie de Pokémon Violet + Pokémon Ecarlate, les deux mastodontes de Nintendo qui ont tout raflé avec, on le sait, 10 millions de copies vendues en l'espace de trois jours à peine. En France, le titre de Nintendo ne fait pas exception et prend la tête du classement, de la seconde place et même de la troisième, selon le modèle de jeu et le bundle choisi. Il faut du coup attendre la quatrième place pour voir God of War Ragnarök qui fait donc une petite chute en deuxième semaine. Quant à la dernière place, elle est occupée par FIFA 23 dans sa mouture PS4.Sur PC, c'est un autre jeu de foot qui domine les ventes, puisque Football Manager 2023 se place en première position. Juste derrière, le long-seller Farming Simulator 22 continue de bien se vendre, et il fait d'ailleurs mieux que FIFA 23 qui doit se contenter de la troisième place. Ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal.

Charts France Semaine 46 (du 14 au 20 novembre 2022)

1/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

2/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)

3/ Pokémon Violet + Pokémon Ecarlate - Pack Duo Steelbook (Switch - Nintendo)

4/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ FIFA 23 (Electronic Arts)