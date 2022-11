Pokémon Violet & Ecarlate : Nintendo a bien commencé à rembourser certains joueurs, qui témoignent

Avec plus de 10 millions de ventes enregistrées en à peine trois jours, les jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet représentent le plus gros lancement de la série, mais aussi d'un jeu exclusif à la Nintendo Switch. Si le succès commercial est au rendez-vous, la réputation des deux titres est malheureusement entâchée par la quantité de bugs qui font l'objet de compilations hilares sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il faut dire que certains d'entre eux remettent fortement en question le fameux "Nintendo Seal of Quality" qui n'a clairement pas été respecté. Si la presse a été plutôt clémente avec le titre (le jeu s'en sort avec 76% de moyenne sur Metacritic, ce qui est correct sans plus), les joueurs ont à l'inverse fait savoir leur mécontentement avec une note utilisateur de 2.9/10. Un review-bombing massif qui a aussi pour objectif d'alerter les développeurs et les éditeurs que sont Nintendo et The Pokémon Company de reégir en conséquence. Malgré un patch day one, les joueurs réclament des correctifs pour éviter ce genre d'écueils. D'autres personnes sont allées plus loin, puisque de nombreux utilisateurs ont lancé une procédure de remboursement auprès de Nintendo. Sur Reddit , le topic "N'ayez pas honte de demander à vous faire rembourser" commence à prendre de l'ampleur et de nombreux utilisateurs ont fait savoir qu'ils ont reçu une réponse positive de la part de Nintendo, qui a bien conscience du problème et ne peut qu'aller dans le sens des joueurs mécontents. Une situation qui rappelle ce qui s'est passé il y a deux exactement avec le jeu Cyberpunk 2077, lui aussi complètement cabossé à sa sortie sur les consoles PS4 et Xbox One.

"J'ai reçu un remboursement de la part de l'eshop hier soir pour Pokémon Violet après que je leur ai faiy savoir que le jeu n'était pas dans un état acceptable pour une version AAA", a écrit un utilisateur de Reddit, avant qu'un autre explique à son tour comment il est parvenu à récupérer ses sous : "Le représentant de Nintendo m'a dit qu'étant donné l'état dans lequel se trouve Pokemon Ecarlate & Violet, il allait défendre mon cas pour s'assurer que le remboursement serait approuvé. Une heure plus tard, j'ai été remboursé." Une autre personne avertit la communauté que Nintendo procède bien à des remboursement : "Nintendo m'a remboursé ma copie numérique de Pokémon Violet, le jeu est juste trop cassé. Je le reprendrai quand ce sera réparé. Si vous voulez un remboursement, tentez votre chance, vous devriez en obtenir un."







C'est donc une grande première dans l'histoire de Nintendo, confronté à un problème de cette ampleur et ces messages partagés risquent de faire augmenter le nombre de personnes souhaitant se faire rembourser. Comme le disait si bien Fabien Pellegrini dans le test de Pokémon Violet & Ecarlate sur Jeuxactu : "Il est donc grand temps pour Nintendo et The Pokémon Company de laisser souffler les équipes de GameFreak, et leur laisser le temps de peaufiner chaque nouvel épisode comme il se doit. Au moins par respect des joueurs..." CQFD.