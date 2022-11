Pokémon Violet & Ecarlate : des jeux complètement buggués, on a compilé les plus rigolos

Sortir 2 Pokémon (open world qui plus est) en une année a forcément des conséquences. Pokémon Violet & Ecarlate sont de loin les jeux les plus buggués produit par Nintendo.



Voici une compil' de 2 min+ qui rappelle les heures sombres des jeux Assassin's Creed... ^^ pic.twitter.com/J2v5SXVvAn — Maxime CHAO (@MaximeChao) 20 novembre 2022

Sortis ce vendredi 18 novembre 2022, Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate semble connaître un succès populaire. S'il va falloir attendre quelques jours / semaines pour connaître les chiffres de vente des deux jeux, le titre de Nintendo fait énormément parler de lui. Pour son open world bien sûr, mais également pour la quantité de bugs qu'on trouve dans le jeu. Personnages et Pokémon qui s'atrophient ou se déforments quand il ne disparaissent pas, chutes de map récurrentes, framerate dans les choux, textures qui ne s'affichent pas, ciel qui disparaît comme par enchantemant, bugs de collision dans tous les sens, il est évident que le studio GameFreak n'a pas pu bénéficier du contrôle qualité si cher pourtant à Nintendo. Il faut dire que les développeurs ont dû sortir deux titres Pokémon en 2022, le premier en février dernier sous le nom de Légendes Pokémon Arceus et ce duo Violet & Ecarlate, qui sont en sus le premier open world de la saga. Une façon de produire différente des jeux couloirs ou scriptés auxquels GameFreak est habitué. On espère que le studio prendra ses dispositions pour sortir un patch rapidement, car pour l'heure, les vidéos qui circulent à propos des bugs et desk glitches des jeux rappellent les heures sombres d'Assassin's Creed.