Pokémon Épée & Bouclier : un trailer coloré pour annoncer le pass d'extension

Histoire de faire durer le plaisir, Nintendo vient d'annoncer ce qui est le season pass de Pokémon Épée et de Pokémon Bouclier : il s'appelle le pass d'extension, est disponible pour chacune des versions à 29,99 euros dès aujourd'hui et tâchera d'apporter une foule de petits contenus croustillants.Le premier élément, très important, consiste en deux nouvelles aventures inédites nommées L'Île Solitaire de l'Armure et Les Terres Enneigées de la Couronne. De nouveaux Pokémon y seront à capturer, pour le bonheur de tous : Wushours, Shifours et Sylveroy.À noter que L'Île Solitaire de l'Armure, qui arrivera en juin 2020, donnera la possibilité à certains Pokémon de bénéficier pleinement du Gigamax : l'autre aventure, Les Terres Enneigées de la Couronne, se fait en revanche plus discrète et sera disponible à l'automne prochain.Enfin, notez que de nombreux items de personnalisation seront compris afin de customiser son dresseur dans le plus grand des swags. Un petit trailer pour fêter ça ?