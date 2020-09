Pokémon Épée & Bouclier : une date et le plein d'infos pour le DLC "Les terres enneigées de la Couronne"

et la newsletter du Club des Dresseurs Pokémon, est-il indiqué dans le communiqué. En utilisant ces mots de passe dans leur jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier



Enfin, n'oublions pas la compatibilité entre Pokémon GO et Pokémon HOME qui sera effective d'ici la fin de l'année. Ainsi, les Pokémon capturés dans Pokémon GO pourront être transférés vers Pokémon HOME, avant de faire éventuellement le voyage jusqu'à Pokémon Epée & Bouclier.



, ils ne recevront pas un, mais bien huit Pikachu portant chacun une casquette différente."Enfin, n'oublions pas la compatibilité entre Pokémon GO et Pokémon HOME qui sera effective d'ici la fin de l'année. Ainsi, les Pokémon capturés dans Pokémon GO pourront être transférés vers Pokémon HOME, avant de faire éventuellement le voyage jusqu'à Pokémon Epée & Bouclier. Melmetal Gigamax. On nous a également signalé l'organisation d'un événement spécial avec Pikachu. "À partir du mardi 29 septembre et jusqu’au vendredi 30 octobre, [les Dresseurs] pourront obtenir des mots de passe spéciaux dans différents endroits, comme le compte Twitter de Play Pokémon Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier Roigada de Galar et

The Pokémon Company et Nintendo l'ont annoncé dans une vidéo qui, par ailleurs, a permis d'apprendre qu'à partir du 6 novembre, il serait possible de se procurer des packs qui regrouperont Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier avec leur pass respectif, chacun comprenant "L’île solitaire de l’Armure" et "Les terres enneigées de la Couronne".Bien évidemment, ce rendez-vous a permis de faire connaissance avec des nouveaux Pokémon, dont