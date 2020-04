Pokémon : une collection de lingerie féminine signée Peach John

1480 et 3980 yens (12,78 et

Après avoir fêté les trente ans de Mario chez Levi's et Uniqlo, Nintendo s'attaque à une autre de ses franchises phares : la grande, la puissante, l'illustre série Pokémon avec, cette fois-ci, une collection de sous-vêtements dédiée à la gent féminine.Et pour cela, Big N s'est associé avec Peach John , une marque japonaise de lingerie et de vêtements pour femmes pour une poignée d'ensembles, pyjamas compris, à l'effigie de Pikachu, Rondoudou ou Evoli. En revanche, il semblerait qu'il faille obligatoirement passer par l'import pour se procurer les articles dont les prix varient d'ailleurs entre34,34 euros). Quelques images ont d'ores et déjà été dévoilées.