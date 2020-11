Pokémon : Seiko commercialise 4 montres collector à l'effigie des monstres de poche

Bonne nouvelle pour les amateurs de Pokémon, puisque la marque d'horlogerie japonaise Seiko vient d'annoncer la commercialisation imminente d'une collection de montres aux couleurs des plus célèbres monstres de poche de Game Freak. Quatre montres sont prévues, dédiées à Évoli, Mewtwo et deux modèles pour Pikachu. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il s'agit de produits de qualité avec un fini impeccable, et pleins de petites attentions. Chaque modèle sera livré dans une boîte aux couleurs des pokéballs, et contiendra un bracelet supplémentaire en nylon. Le dos de la montre sera gravé avec un logo de pokéball (ou de masterball pour Mewtwo), tandis que le boîtier sera étanche jusqu'à 10 bars de pression, soit 100 mètres de fond.

Chaque montre sera produite à seulement 1200 exemplaires, pour un prix de vente de 30.800 yens la pièce, soit un peu moins de 250 euros. La commercialisation débutera en décembre 2020, et on vous conseille d'être particulièrement attentifs si vous voulez obtenir le précieux. Pour l'instant, aucune mention de cette collection n'est faite sur le site de Seiko France, ce qui nous laisse penser qu'il pourrait s'agit d'une exclusivité pour le Japon, même si un envoi international n'est pas exclu.