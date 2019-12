Pokémon Épée & Bouclier : les ventes digitales dévoilées, Nintendo a de quoi se réjouir

Nintendo pourra toujours compter sur ses licences fortes pour exploser les charts. C'est un fait. Super Smash Bros. Ultimate fut un véritable raz-de-marée, Zelda Link's Awakening un petit tsunami : Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, eux, ne dérogent pas à la règle et s'imposent comme des typhons bien costauds. Pour ainsi dire, les deux versions ont réalisé le meilleur démarrage d'un jeu Switch au Japon et ont cumulé plus de six millions de ventes leur première semaine de commercialisation. Ça va, c'est honnête.Un récent rapport de SuperData permet également de révéler les ventes digitales de ces nouveaux opus : le premier mois suivant leur mise sur le marché, 2,6 millions de copies dématérialisées ont trouvé preneur. C'est plus que d'autres exclusivités phares de ces derniers temps, comme Luigi's Mansion 3.Mieux encore, Pokémon Épée & Bouclier sont carrément les jeux les plus vendus sur consoles à travers le monde en novembre. Comme quoi, malgré leur accueil critique loin d'être chaleureux, ces nouvelles itérations ont quand-même tout dégommé. Balaise.