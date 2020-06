Pokémon Épée & Bouclier : une date pour le DLC "L'île solitaire de l'Armure", un trailer aussi

Isolarmure, une île gigantesque au large des côtes de Galar. On pourra y suivre l'enseignement de Mustar, un ancien Maître de Galar qui est également le mentor de Tarak.



"De nouveaux rivaux seront aussi de la partie et suivront le même entraînement que vous, est-il indiqué. Vous aurez l'occasion d'affûter vos compétences et d'apprendre à maîtriser de nouveaux Styles de combat aux côtés du Pokémon légendaire Wushours." Par ailleurs, on nous signale la présence de la maxi-soupe, un plat nécessitant des ingrédients rares et grâce auquel un Pokémon pourra gigamaxer, à condition d'en avoir les capacités.



Le trailer met également en avant l'extension "Les terres enneigées de la Couronne" qui n'arrivera pas avant l'automne prochain. " Grâce à un nouveau mode de jeu en coopération, vous explorerez les profondeurs des antres de Pokémon précédemment aperçus lors des raids Dynamax, nous rappelle-t-on. Vous pourriez même y croiser des Pokémon légendaires issus des jeux précédents et les voir dynamaxer sous vos yeux." Les capturer est tout à fait envisageable. Des nouveaux personnages sont également prévus : on pourra les rencontrer dans le cadre d'un tournoi spécial une fois un certain stade de l'aventure atteint.



Pour mémoire, Pokémon Épée & Bouclier est disponible depuis le 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch, et le Season Pass (qui regroupe donc les deux DLC) coûte 29,99€.









C'est donc à partir du 17 juin prochain que les possesseurs de Pokémon Épée & Bouclier pourront profiter de "L'île solitaire de l'Armure", le premier DLC majeur du jeu. Dans son communiqué, Nintendo a pris le temps de glisser un trailer qui offre un aperçu des festivités. D'après ce que l'on nous explique, cette extension permettra d'explorer