Pokémon Ecarlate & Pokémon Violet : on aura droit à un vrai open world cette fois-ci, premier trailer

Alors que Légendes Pokémon Arceus fait le bonheur des joueurs Switch depuis quelques semaines à peine, Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak ne perdent pas une seule minute et passent déjà à la suite. Suite au Pokémon Presents du 26ème anniversaire, les trois sociétés ont levé le voile sur les prochains épisodes de cette grande saga, à savoir Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate. On revient donc sur la même structure de deux jeux distincts, avec ses Pokémon exclusifs, histoire de doubler les ventes. Dans tous les cas, la formule poursuit ce qui a été entrepris dans Légendes Pokémon Arceus, avec cette fois-ci un véritable open world. Il n'y aura pas de découpage de zones, tout sera ouvert dès le départ, avec une volonté de plaire aussi bien aux petits comme au grands.



Dans la première vidéo qui mélange images en live-action et séquences de gameplay, on s'aperçoit que le moteur 3D risque d'être identique à celui qui a été utilisé pour Légendes Pokémon Arceus, ce qui est loin d'être rassurant, tant le titre jurait visuellement. Pire, on ressent des chutes de frame-rate dans le trailer, ce qui ne place pas le jeu à son avantage. Petit détail à préciser, sachez que les tenues des personnages, qu'ils soient masculin ou féminin, changeront selon la version du jeu que vous aurez en votre possession. Une vraie révolution... La sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet est attendue pour fin 2022 sur Nintendo Switch.