PlayStation Stars : à peine lancé et déjà au coeur d'une polémique, explications

Alors qu'il faut attendre le 13 octobre prochain avant de pouvoir profiter du service PlayStation Stars en France, le nouveau programme de fidélité de Sony Interactive Entertainment est déjà au coeur d'une polémique le jour de son lancement en Asie, et plus particulièrement au Japon. En cause, son système de hiérarchisation des joueurs selon leur niveau de progression, sachant qu'il y en a quatre au total. En atteignant le quatrième et dernier stade du programme, on accède immédiatement à une meilleure assistance à la clientèle. Seul hic, pour accéder à ce 4è niveau, il faut impérativement acheter 4 jeux plein tarif sur le PlayStation Store (4 x 80€ donc), ce qui donne alors accès à une récompense spéciale prenant la forme d'une pièce de collection commémorative. Un totem qui permet d'être un privilégié au moment de contacter le service clientèle et d'être prioritaire dans l'ordre des discussions. Rapidement, les boucliers comme les voix se sont levés pour trouver le service absolument inéquitable et injuste. Certains internautes japonais expliquent que tout le monde n'a pas les moyens financiers d'accéder au quatrième niveau du programme, que Sony devrait plutôt privilégier les nouveaux venus plutôt que les habitués, car ils seront plus susceptibles d'avoir besoin d'aide. Sur Twitter, le débat fait rage auprès des joueurs japonais et reste à savoir si Sony fera des ajustements pour le lancement européen prévu dans quelques semaines...