PlayStation Plus : les jeux offerts en septembre sont là, battle royale et baston au programme

layerUnknown's Battleground aka PUBG, n'est ni plus ni moins que l'un des pionniers du battle royale. Issu des petites mains de Brendan Greene (connu sous son pseudonyme PlayerUnknown, l'homme derrière le battle royale d'H1Z1) en 2017, il s'agit d'un des BR à l'audience toujours très élevée et diablement bien entretenue par son studio de conception. Si vous aimez un tant soit peu le genre, vous pouvez y aller les yeux fermés.



Un mois résolument orienté vers le multijoueur, donc - Street Figter V possède bien un mode Campagne, mais ce n'est pas une grande réussite - qui devrait convenir aux aficionados de parties online, au grand dam des amateurs d'histoire. C'est toujours bon à prendre, hein.







Après avoir somme toute régalé avec le hit Fall Guys Ultimate Knockout et le méga-classique du FPS Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Sony vient tout juste de dévoiler la nouvelle fournée de titres qui sera offerte à tous les abonnés du PlayStation Plus : il s'agit de deux très grosses licences, chacune officiant dans un genre très différent et issues de studios géographiquement opposés. Prêts ?: le premier, développé par Capcom et sorti en 2016, fut un sacré bon cru même si certainement perfectible à cause, entre autres, d'un contenu faiblard poussant à la surconsommation. Avec un sens toujours inné de la baston, la firme japonaise a néanmoins pondu là un jeu de combat pointu, quoiqu'il en soit.Le second, P