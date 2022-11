PlayStation Plus : voici la liste des jeux de Novembre 2022 pour Extra et Premium, du Ratchet à gogo

Novembre étant déjà bien entamé, il est temps pour Sony Interactive Entertainment de communiquer sur la liste des jeux qui seront proposés pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. A compter du 15 novembre prochain, ces derniers pourront télécharger (ou streamer on le rappelle) 20 jeux au total, avec une forte préférence pour deux licences : Ratchet & Clank et Kingdom Hearts. L'un comme l'autre sont réunis au complet, la première série fêtant ses 20 ans, tandis que la licence japonaise avait envie de faire plaisir aux amateurs d'Action-RPG. Fort heureusement, entre les deux franchises, on trouve d'autres titres comme Rainbow Six Siege, Oddworld Soulstorm, The Division 2, Chorus ou bien encore What Remains of Edith Finch. Histoire d'avoir un meilleur aperçu des jeux sélectionnés, voici la liste complète :

PlayStation Plus Extra et Premium :

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

PlayStation Plus Premium | PlayStation Classics :