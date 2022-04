PlayStation Plus Premium : des démos de 2 heures imposées aux développeurs ? Premiers détails

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Si les joueurs savent à quoi s'attendre avec le nouveau PlayStation Plus - qui sera lancé en France le 22 juin - on se doute bien que ça s'agite également du côté des développeurs, notamment parce que la déclinaison Premium du service, en plus de donner accès à un catalogue de plus de 700 jeux sortis sur les différentes consoles PlayStation, permettra de bénéficier de démos limitées dans le temps. Justement, si l'on en croit les indiscrétions de Game Developer , Sony Interactive Entertainment aurait l'intention d'imposer des versions d'essai d'au moins deux heures aux studios dont les jeux coûteront plus de 33 € sur le PlayStation Store. En revanche, les titres dont le prix de vente sera inférieur ne seront pas soumis à cette règle.Rigide de prime abord, cette nouvelle politique du constructeur japonais vis-à-vis des studios se veut toutefois flexible. En effet, ils ne seront pas obligés de proposer ladite démo dès le lancement du jeu ; ils bénéficieront d'un délai de trois mois pour le faire. Par ailleurs, cet aperçu devra être disponible sur le PlayStation Plus Premium pendant une durée minimum d'un an. Sony Interactive Entertainment ne serait pas contre l'idée que les développeurs proposent des démos adaptées en lieu et place de ces versions d'essai de deux heures - à condition qu'elles soient validées au préalable - et que des week-ends gratuits et des démos classiques continuent d'être proposés à l'ensemble des abonnés du PlayStation Plus.Détail d'importance : cette consigne de Sony Interactive Entertainment ne serait pas réotractive, et surtout, ne concernerait nullement les productions propres au PlayStation VR. Si tout ça venait à être confirmé, il sera intéressant de voir comment les studios modestes vont s'adapter à cette nouvelle contrainte. Car il ne faut pas se leurrer : créer une démo nécessite des ressources, surtout pour un jeu que l'on boucle en quelques heures. À l'inverse, on imagine que les poids lourds de l'industrie auront moins de mal à se plier aux exigences de Sony Interactive Entertainment.