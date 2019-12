Playdate : des nouvelles de la console portable à la manivelle, le projet suit son cours

Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas entendu parler de la Playdate, la fameuse console portable conçue par Panic et équipée d'une manivelle. Sur le blog officiel de la machine, l'éditeur derrière Firewatch donne des nouvelles afin de montrer que le projet suit son cours, et que la sortie de l'appareil est toujours fixée à 2020. Plus concrètement, on apprend que ces derniers mois ont été rythmés par différents tests, notamment en matière de radio-fréquence. La manivelle a également été retouchée afin qu'elle gagne en robustesse et que son utilisation soit plus confortable. Du coup, et sauf surprise de dernière minute, la Playdate est fin prête.D'ailleurs, Panic fait savoir que les premiers exemplaires sont actuellement en cours d'assemblage en Malaisie dans le cadre du "Playdate Developer Preview". En clair, il s'agit d'un modèle payant uniquement destiné aux studios ainsi qu'à ceux ayant des notions de programmation. Puisque le stock est limité, les heureux élus seront tirés au sort, Panic assurant que certaines Playdate seront fournies gratuitement aux petites structures au budget limité.Après cette première phase, la firme se penchera plus sérieusement sur la version pensée pour le grand public. "A partir de là, chaque Playdate commercialisée sera un kit de développement, nous précise-t-on. Chaque possesseur de la console sera un développeur potentiel. L'année prochaine, nous expliquerons plus en détail comment une personne lambda sera en mesure de créer un jeu." Notons qu'en plus de tout ça, Panic travaille sur un étui de protection.Pour de plus amples détails sur la console (qui coûtera 150$) et la façon dont les jeux seront proposés, on vous conseille de jeter un oeil à cette adresse . Quant à nos premières impressions écrites, elles se trouvent juste là