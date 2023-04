PC Game Pass : le service est disponible dans 40 nouveaux pays, voici la liste

Doucement mais sûrement, Microsoft continue de s'imposer comme un fournisseur de service, moins un fabricant de consoles. Puisque la lutte face à PlayStation et Nintendo est rude niveau hardware, le géant américain a pris en revanche de l'avance avec son Game Pass, disponible à la fois sur Xbox et PC. L'information du jour, c'est l'arrivée du PC Game Pass dans 40 nouveaux pays, avec des test lancés en février dernier et qui se sont montrés concluants. Résultat, ces territoires nouveaux viennent renforcer définitivement l'offre de manière pérenne. Du coup, afin de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux joueuses et joueurs, Microsoft a mis en place une offre spéciale de bienvenue limitée dans le temps pour leurs trois premiers mois d’abonnement. Si jamais vous avez participé au programme d’Aperçu, alors vous recevrez deux mois d’abonnement gratuits au PC Game Pass, sans action supplémentaire requise de votre part : une manière de vous remercier d'avoir aidé Microsoft à améliorer le service.

Voici la liste des 40 nouveaux pays qui adhèrent au PC Game Pass :

L’Albanie

L’Algérie

Le Bahreïn

La Bolivie

La Bosnie-Herzégovine

La Bulgarie

Le Costa Rica

La Croatie

Chypre

L’Équateur

L’Égypte

Le Salvador

L’Estonie

La Géorgie

Le Guatemala

Le Honduras

L’Islande

Le Koweït

La Lettonie

La Libye

Le Liechtenstein

La Lituanie

Le Luxembourg

Malte

La Moldavie

Le Monténégro

Le Maroc

Le Nicaragua

La Macédoine du Nord

L’Oman

Le Panama

Le Paraguay

Le Pérou

Le Qatar

La Roumanie

La Serbie

La Slovénie

La Tunisie

L’Ukraine

L’Uruguay