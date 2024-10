Paris Games Week : le SELL veut en faire un événement multi-sites comme les Jeux Olympiques

Au micro de France Info, Nicolas Vignolles (délégué général du SELL) et organisateur de la Paris Games Week, explique qu'il faut repenser le salon. Il verrait bien un événement inspiré des Jeux Olympiques avec un ticket qui donnerait à plusieurs sites dans tout Paris.











"Le jeu vidéo a besoin de reconnaissance, d'être mis tout en haut. C'est la 1ère des industries créatives et culturelles au monde et en France, elle a besoin de reconnaissance. Mon ambition à la PGW est de la mettre tout en haut. Il faut donc qu'on réfléchisse ensemble, que nous soyions hyper ouvert. Mais oui, on va sans doute refermer la PG un peu classique qu'on a. Il faut la renouveler, il faut la repenser. Je rêve d'un truc un peu de maboule, qui n'aura peut-être pas lieu, mais que j'aimerais tenter, avec un ticket multi-sites pour quatre ou cinq jours, qui donnerait accès à plusieurs lieux dans Paris, avec la capitale qui se mettrait aux couleurs du jeu vidéo et de la pop culture."





Une Paris Games Week qui serait mis en avant à travers toute la capitale et se situant dans plusieurs lieux iconiques permettrait sans doute de fêter le jeu vidéo et la pop culture de manière plus spectaculaire, mais il faudrait parvenir à faire déplacer ses communautés à travers toute la ville, et ça, c'est clairement pas quelque chose de gagné... En attendant, on se rappelle que

Avec 188 000 visiteurs pour cette édition 2024, la Paris Games Week a du mal à retrouver sa santé d'avant la crise du COVID (317 000 visiteurs en 2019). Il faut dire que le contexte actuel assez morose dans le jeu vidéo n'aide pas non plus les éditeurs et les constructeurs à pousser le salon vers le haut. Entre un Sony Interactive Entertainment quasiment absent, et qui n'a misé que sur une expérience autour d'Astro Bot, l'absence de Square Enix ou bien encore d'Electronic Arts cette année, les allées étaient nettement moins bondées que par le passé. Un constat que le SELL, l'organisateur du salon, a acté et qui va lui permettre de faire changer les choses pour les années à venir.Rachida Dati, ministre de la Culture, a apporté un soutien fort au secteur, en confortant le crédit d’impôt jeu vidéo, pilier économique du développement de l’industrie en France. Son discours pro-attractivité et pro-business a été très apprécié par l’ensemble des professionnels. Gabriel Attal, premier ministre sortant, est lui aussi venu déambuler dans les allées du salon et tester notamment Dragon Ball Sparking Zero, qu'il a qualité de "poulet". Il es effectivement les codes de sa propre génération.