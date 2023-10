Paris Games Week 2023 : PlayStation, Xbox et Nintendo seront là et le salon sera retransmis sur Twitch

Relancé l'an passé après la pause forcée due à la crise du COVID, la Paris Games Week veut retrouver l'effervescence et l'élan des années précédentes. Pour ce faire, un gros programme a été mis en place pour les 5 jours de festivités qui attendent les visiteurs. Intitulée "Next Level", cette édition 2023 aura le soutien des trois constructeurs (PlayStation, Nintendo et Xbox), mais aussi de nombreux éditeurs (Bandai Namco, PLAION, Square Enix, Ubisoft, Bethesda, Capcom, et Warner Bros. Entertainment.) qui ont signé pour un stand. Bien sûr, chacun d'entre eux viendra avec ses derniers jeux, qu'ils soient déjà sortis ou pas, sachant qu'il sera possible d'avoir accès à des démos un peu inédites, si l'on s'amuse à faire la queue pour le behind closed doors. Voici d'ailleurs le line-up complet de chaque éditeur.









- Sur le stand Bandai Namco : les jeux issus d’anime et mangas cultes seront

mis à l’honneur avec NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM

CONNECTIONS, avec pour la première fois, les voix françaises officielles de

l’anime SAND LAND l’adaptation de l’œuvre d’Akira Toriyama et Jujutsu

Kaisen Cursed Clash. Les joueurs pourront se défier entre amis sur TEKKEN

8, le nouvel opus de la saga iconique.



- Sur le stand Ubisoft : la célèbre franchise Assassin’s Creed fait son grand

retour à la PGW avec la présence de son dernier titre, Assassin’s Creed

Mirage. En exclusivité française, Prince of Persia The Lost Crown sera jouable

en amont de sa sortie, prévue le 18 janvier 2024. Les amateurs de jeux de

course pourront quant à eux se livrer à des sessions endiablées de The Crew

Motorfest. Enfin, sur la scène centrale d’Ubisoft, le public enflammera le

dancefloor grâce à Just Dance 2024 Edition !



- Sur le stand PLAION : joueurs et joueuses de tous les âges seront les

bienvenus, avec des jeux pour tous les goûts. Au programme, les très

attendus Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name et Like a

Dragon : Infinite Wealth de SEGA seront jouables pour la première fois par

le public français. Chanteurs en herbe ou aspirant rockstars pourront

s’affronter sur le tout nouveau Let’s Sing 2024, qui sort en cette fin d’année.

Seront également jouables les titres Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload,

Sonic Superstars, Granblue Fantasy : Relink et Hot Wheels Unleashed 2 –

Turbocharged.



- Sur le stand Warner Bros. Entertainment : le reboot qui réinvente la saga

culte du jeu de combat, Mortal Kombat 1, sera jouable. L’occasion également

pour les visiteurs de s’affronter au cours du championnat de France

de Mortal Kombat 1.



- Sur l’espace PlayStation : retrouvez Square Enix avec pour la première fois

jouable en Europe, FINAL FANTASY VII REBIRTH, la nouvelle histoire très

attendue du remake FINAL FANTASY VII acclamé par la critique.



- Sur l’espace Xbox : venez tester Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online

(Bethesda) et Microsoft Flight Simulator ainsi que de nombreux autres jeux

& animations qui seront révélées prochainement.



- Sur le stand Arc System Works : sera jouable Guilty Gear Strive, Under Night

In-Birth2, River City : Rival Showdown, Double Dragon Collection

Célébration du jeu vidéo « à la française », l’Espace Jeux Made in France fera son retour avec une surface dédiée de 600 m². Pas moins de 23 studios et éditeurs, parmi lesquels Amplitude Studios, DON’T NOD, Focus Entertainment et Microids, y présenteront plus de 30 jeux emblématiques de la création hexagonale. Entre autres, les joueurs et joueuses pourront tester Banishers: Ghosts of New Eden (Focus Entertainment x DON’T NOD), attendu pour le 13 février 2024, Jusant (DON’T NOD) disponible le 31 octobre 2023, Flashback 2 (Microids) disponible le 16 novembre 2023, Lysfanga: The Time Shift Warrior (Sand Door Studio), ou encore Under The Waves (Parallel Studio).







L’univers PC sera représenté par des acteurs d’envergure dont AORUS, la marque gaming de GIGABYTE, société leader dans le domaine des composants et matériels de jeu sur PC et ASUS ROG (Republic Of Gamers). L’accessoiriste JBL participera également avec sa marque de casque gaming JBL Quantum.



On pourra aussi compter sur des événements esport, présents sur la grande scène de la PGW, notamment les finales de compétitions esport majeures :



• Durant l’avant-première, le mardi 31 octobre : La Coupe des Étoiles (Riot

Games / Webedia), première compétition officielle féminine de League of

Legends en France.

• Le mercredi 1er novembre : La Banque Postale Coupe de France (Riot

Games / Webedia), compétition qui rassemble toute la communauté League

of Legends française.

• Le dimanche 5 novembre : Le Capcom Pro Tour sur Street Fighter 6

(Capcom / Webedia) avec les 8 meilleurs joueurs de ce tournoi mondial.

En plus de ces compétitions à vivre en direct du salon, EVA (Esports Virtual

Arenas) revient avec sa nouvelle arène nomade de plus de 500m2 dans laquelle les joueurs et joueuses sont immergés à la fois physiquement et virtuellement. À cette occasion, la finale de La Coupe de France EVA 2023 aura lieu à la Paris Games Week samedi 4 novembre.



Les familles pourront découvrir le jeu vidéo ensemble et partager des moments

vidéoludiques conviviaux sur l’espace PGW Junior. Différents jeux à destination de tous les âges y seront jouables, à l’instar de Jumanji: Aventures Sauvages et du jeu PAW Patrol World - la Pat'Patrouille (Bandai Namco)

Pour les amateurs de cosplay, Imagin’Con réunira sur son stand, et dans les allées du salon, des talents d’envergure nationale, européenne et internationale. Pour clôturer cette édition 2023, la finale de la PGW Cosplay Championship, la

compétition française de cosplay, prendra place le 5 novembre sur la grande scène PGW.



L’association MO5 qui fête ses 20 ans cette année, sera de nouveau présente avec son espace rétrogaming pour vous transporter à travers plus de 50 ans d’histoire du jeu vidéo. Cette célébration du rétrogaming sera marquée pour la première fois, par une vente aux enchères PGW qui proposera le dimanche 5 novembre, plusieurs lots incluant anciennes consoles et jeux collector.



Enfin, sachez que cette année la PGW se vivra également sur Twitch ! Durant toute la durée du salon des créateurs passionnés rythmeront vos journées, avec pour la première fois, la présence d'un invité d'honneur, Kameto qui présentera son contenu exclusif ! La Paris Games Week NEXT LEVEL se tiendra du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.