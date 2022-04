Paris Games Week : le salon de retour en physique après 2 ans d'absence, tout savoir sur la billetterie !

Après la gamescom et le Tokyo Game Show, c'est au tour de la Paris Games Week de faire son grand retour en présentiel. Une belle nouvelle que le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) vient de partager en précisant que le salon se tiendra à la Porte de Versailles du 2 au 6 novembre 2022. Après deux éditions qui avaient été annulées en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID, le Paris Games Week entend bien réunir petits et grands autour d'un salon qui se veut toujours aussi familial. On se rappelle qu'en 2019, la dernière édition en date, pas moins de 317 000 visiteurs avaient foulé les couloirs des différents halls de la Porte de Versailles pour découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo et de pop culture. Pour l'heure, on ne sait pas encore quels seront les éditeurs qui répondront présent, mais du côté du SELL, on se félicite d'un tel retour avec le public, comme nous le fait savoir Nicolas Vignolles, délégué général du SELL.

"Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu'elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s'annoncent inoubliables".



Il est d'ailleurs préciser que les places seront réservables à partir du 15 juin prochain sur le site officiel du salon, lieu où l'on pourra se mettre au courant des événements et des nouveautés de cette année. Au final, il n'y a que l'E3 qui ne sera pas au rendez-vous en 2022...