Paris Games Week : l'édition 2021 malheureusement annulée, rendez-vous en 2022

C'est officiel depuis quelques minutes : la Paris Games Week n'aura malheureusement pas lieu en 2021. Une décision qui a été prise par le SELL et Comexposium qui sont contraints d'annuler la manifestation dédiée aux jeux vidéo pour la seconde année consécutive. Certes, les mesures se relâchent depuis quelques semaines, mais pour les organisateurs, il est encore trop tôt pour organiser un salon dans ces conditions sanitaires, d'autant qu'on sait à quel point Paris Games Week est un salon qui amène beaucoup de visiteurs. Un communiqué de presse a été envoyé, afin de donner quelques explications quant à cette décision certes douloureuse, mais in fine bien sage :

Malgré notre envie et notre engagement, nous devons prendre la difficile décision d’annuler l’édition 2021 de la Paris Games Week. Le contexte incertain ne nous permet pas d’organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs.





C'est ce même esprit de responsabilité et d'exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d’annuler leur participation à une édition physique en 2021.



La passion du jeu vidéo occupe une place importante dans la vie des Françaises et des Français. A la fois loisir populaire et vecteur de lien social, le jeu vidéo a permis à bon nombre d’entre nous de rester connectés à nos proches malgré le contexte sanitaire, mais également de continuer d’apprendre, de découvrir, de s’amuser et de s’évader. Le regard porté sur le jeu vidéo a changé et la Paris Games Week restera ce grand rendez-vous qui réunit tous les passionnés autour de la richesse de ce secteur.



Nous sommes d’ores et déjà tournés vers l’avenir et travaillons sur l’édition 2022 pour célébrer nos retrouvailles et vivre tous ensemble la plus belle des éditions.