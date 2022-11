Paris Games Week 2022 : les chiffres de fréquentation sont en baisse, un retour timide

L'heure est au bilan pour la Paris Games Week édition 2022, achevée hier soir à 18h30 après 5 jours de festivités. Selon les chiffres communiqués par le SELL, ce sont pas moins de 150 000 visiteurs qui ont foulé le sol du Hall 1 du parc des expositions de la Porte de Versailles. Un score qui semble faire le bonheur des organisateurs, heureux d'avoir retrouvé le public après 3 ans de disette. A titre de comparaison, la dernière Paris Games Week, celle de 2019, avait réuni 317 000 visiteurs sur 5 jours également. A la différence près qu'à l'époque, le salon était étalé sur 3 halls contre 1 seul cette année, en 2022. Si le SELL annonce 117 exposants, cette Paris Games Week avait tout de même des allures de salon downgradé, la faute à des acteurs de l'industrie absents, comme Sony, Activision ou bien encore Electronic Arts. S'il y avait bien un espace dédié à PlayStation, le constructeur japonais avait collaboré avec la Fnac pour être présent cette année. En revanche, aucune borne de jeux jouables, les espaces God of War Ragnarök et Horizon 2 Forbidden West n'étaient là que pour des activités types séances photos et maquillage. Le SELL, par le biais de sa Présidente, Julie Chalmette, se réjouit d'un retour considéré comme un succès :

Quel plaisir de retrouver la Paris Games Week et son public ! Le succès populaire de la fête du jeu vidéo s’est vérifié tout au long de la semaine. Depuis 2010, les communautés de joueurs se sont attachées à ce rendez-vous annuel, qu’elles ont enfin pu retrouver. Retour aux sources gagnant pour cette édition pour laquelle le nombre d’entrées était limité : notre salon était plus agréable pour les visiteurs, sans rien perdre de sa dimension vivante et spectaculaire. Une formidable vitrine pour les éditeurs internationaux et le savoir-faire français.

On en profite pour signaler la présence de 6 ministres, venus arpenter les couloirs du salon, signe d'une certaine reconnaissance du secteur par les politiques. Le SELL donne déjà rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition, plus costaud on imagine, mais qui devra faire face au Cannes Gaming Festival, annoncé récemment et qui viendra marcher sur les plates-bandes du salon parisien...