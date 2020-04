Overwatch : Echo est dispo, deux vidéos et des images pour mieux la connaître

Ça y est, Echo, le nouveau personnage jouable d'Overwatch est enfin disponible depuis quelques heures. Une bonne occasion pour Blizzard de balancer des images et des vidéos pour faire sa présentation en bonne et due forme. Robot ayant les attributs d'une femme, Echo a ceci de particulier qu'elle est doté de capacités qui font d'elle une protagoniste polyvalente. Elle est en effet capable de balancer un tir triangulaire (tir principal), soit décocher trois balles à la fois, pour des dégâts plus importants chez l'ennemi. Il y a aussi les sticky bombs (ou bombes collantes) qui fait office de tir secondaire et qui lui permet de piéger ses adversaires s'ils sont trop à ses trousses.





On rappelle aussi que Echo est capable de voler librement et de foncer vers l'avant pendant un court instant, ce qui lui permet d'ailleurs de planer lorsqu'elle fait une chute. Il y a aussi son rayon focalisé qui lui permet d'infliger des dégâts super lourds, à condition que les ennemis ont moins de la moitié de leurs points de vie. Autre attribut sympa : Echo est capable de dupliquer n'importe quel adversaire et en utiliser les attaques signatures.

L'arrivée d'Echo dans le roster augmente le nombre de persos jouables à 32, tandis qu'un nouveau mode compétitif en sélection libre fait par ailleurs son apparition dans le mode Arcade. Il est disponible dès maintenant et le restera pendant environ quatre semaines. Ce mode utilise les règles habituelles des parties compétitives, y compris le choix de héros et la limite à un héros, mais sans restriction de rôles ni file d’attente par rôle.



On finit cette brève par vous signaler que Echo est disponible dès à présent sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.