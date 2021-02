Overwatch : un trailer festif pour célébrer le Nouvel An Chinois, c'est l'année du boeuf

Marché ô combien stratégique et important pour Blizzard Entertainment, la Chine est à l'honneur dans Overwatch qui va célébrer comme il se doit le Nouvel An Lunaire. C'est cela dit devenu une tradition chaque année, puisque le FPS compétitif ne manque pas une occasion pour rendre hommage au pays du milieu. Du coup, dès aujourd'hui et jusqu'au 25 février prochain, les joueurs peuvent profiter d'un événement spécial qui fait la part belle à l'année du boeuf et ainsi profiter de nouvelles skins disponibles pour chacun des personnages du jeu. Il y aura donc des défis et des modes de jeux éphémères, mais aussi des célébrations inédites, des emotes et des tags adaptés pour l'occasion. On a un beau trailer à vous proposer pour illustrer le tout.