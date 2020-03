Outriders : une nouvelle vidéo qui présente la planète Enoch

Outriders refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Square Enix. D'une durée de trois minutes et des poussières, elle met en avant Enoch, une planète où l'Humanité espère élire domicile après avoir épuisé toutes les ressources de la Terre. Au passage, les développeurs de People Can Fly précisent que toutes les images de la vidéo ont été réalisées à partir du moteur du jeu.On vous laisse regarder tout ça tranquillement en rappelant que nos premières impressions sur Outriders se trouvent à cette adresse , et que la sortie du jeu est fixée à la fin de cette année sur les machines actuelles ainsi que sur Xbox Series X et PS5.