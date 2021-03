Outriders : les développeurs veulent la jouer old school, les DLC ne sont pas la priorité

Si les microtransactions et les Season Pass sont devenus la norme dans le paysage vidéoludique actuel, People Can Fly semble vouloir faire de la résistance avec Outriders. C'es en tout cas ce prétendent Piotr Nowakowski (lead game designer) et Bartek Kmita (directeur créatif) dans le cadre d'une table ronde à laquelle ont participé nos confrères de Wccftech . Selon eux, le jeu a été pensé sans l'idée d'y inclure des extensions par la suite, même si le studio ne ferme bien évidemment pas la porte au cas où les joueurs seraient réceptifs."Je dirais que nous avons opté pour une approche old school, celle qui consiste à faire un jeu et à le proposer aux joueurs sans penser aux microtransactions, aux Season Pass et autres, assure Piotr Nowakowsk. Il était plus facile pour nous de développer le jeu avec cet état d'esprit ; sortir un jeu, point. C'est ce que l'on appelle l'approche old school. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la plupart des jeux ne fonctionnent pas de cette façon, mais nous sommes convaincus que c'est ce que souhaitent les joueurs."Avant d'ajouter : "Bien sûr, nous ne nous empêcherons pas d'ajouter du contenu, mais pas dans l'optique de proposer des microtransactions ou des Season Pass. Nous le ferons seulement si les joueurs souhaitent explorer encore plus de choses dans l'univers d'Outriders. [...] Notre état d'esprit est vraiment différent."Pour mémoire, Outriders devait sortir le mois dernier avant d'être repoussé de plusieurs mois . Il est attendu sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PC et PC.