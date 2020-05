Outriders : des nouvelles images à découvrir, toujours pas de date de sortie

Outriders refait surface à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Square Enix sur Twitter. L'occasion pour les développeurs de People Can Fly (Gears of War : Judgment, Bulletstorm) d'attirer notre attention sur certains éléments du jeu, comme les bidonvilles où se terrent les survivants, l'un des ennemis que l'on aura à affronter, la première colonie abandonnée par les autorités et désormais peuplée d'insurgés, ou encore l'un de nos pouvoirs qui permettra d'embraser n'importe quel obstacle et de le réduire en cendres. On peut imaginer que Outriders fera une apparition lors de l'Inside Xbox cette semaine, compte tenu que le jeu est prévu sur Xbox Series X et PS5, en plus des machines actuelles.Ce sera peut-être l'occasion de connaître la date de sortie du jeu, du moins sur PC, Xbox One et PS4. En attendant, on vous conseille de jeter un oeil à nos impressions sur Outriders