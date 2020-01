Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.



Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn — Ori the Game (@OriTheGame) 28 janvier 2020

Le développement d'Ori and the Will of the Wisps est terminé. C'est en effet ce que fait savoir Moon Studios par le biais de Twitter, en rappelant que le jeu sortira bel et bien le 11 mars prochain sur Xbox One et PC. Après les reports successifs de Final Fantasy VII Remake, Marvel's Avengers et Cyberpunk 2077, il s'agit d'une excellente nouvelle, d'autant qu'Ori and the Blind Forest avant mis tout le monde d'accord en 2015.N'oublions pas qu'Ori and the Will of the Wisps fera l'objet d'une édition collector dont on vous a déjà parlé à cette adresse . Oui, elle a de la gueule.