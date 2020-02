One Punch Man A Hero Nobody Knows : un trailer ultra-nerveux pour présenter les nouveaux combattants

Développé par Spike Chunsoft, le studio derrière le très complet Jump Force, One Punch Man A Hero Nobody Knows signera la première adaptation de la célèbre œuvre de One sur consoles de salon : pour l'occasion,Après avoir déjà annoncé Child Emperor, Sweet Mask et Spring Mustachio, le titre élargit encore son casting en annonçant les nouvelles recrues dans un trailer survolté :Rappelons que One Punch Man A Hero Nobody Knows sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 28 février prochain.