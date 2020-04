One Punch Man : Suiryu sera disponible dès demain en DLC, la preuve en vidéo

Bandai Namco Entertainment a mis en ligne une toute nouvelle vidéo de One Punch Man : A Hero Nobody Knows, histoire de faire savoir que Suiryu sera disponible dès demain (9 avril) en DLC. Bien évidemment, ceux qui disposent du Season Pass (19,99€) n'auront pas besoin de débourser le moindre centime supplémentaire, tandis que les autres devront se délester de quelques euros. Suiryu ne sera pas seul dans son Character Pack, puisque ce dernier contiendra aussi des missions inédites, des nouveaux éléments de customisations, et des coups spéciaux.Ce n'est pas tout, car une mise à jour gratuite sera également déployée demain : elle introduira l'arène du Super Fight. Sympa. On rappelle que One Punch Man : A Hero Nobody Knows est sorti le 28 février dernier sur Xbox One, PS4 et PC.