Test One Punch Man : sans doute l'une des pires adaptations jeu vidéo d'un manga / animé !

Le Test

Quand on évoque One Punch Man, on pense évidemment à la tête chauve de Saitama, à sa tenue de justicier ridicule et au pitch génialissime de l’anime dont il est le héros : un super-héros capable, d’un seul et simple coup de poing, de réduire en bouillie les pires monstres de l’univers. Forcément, en y pensant, on a le sourire aux lèvres, des bouts d’anime plein les yeux… bref, la patate. Est-ce que cette sensation peut perdurer avec l’adaptation en jeu vidéo proposée par Spike Chunsoft ? Malheureusement non. Et on va vous dire précisément pourquoi.

Le souci que l’on peut rencontrer avec l’acquisition d’une licence, c’est soit de ne pas en faire assez soit d’en faire un peu trop. Comprenez dans le premier cas de ne pas mettre tout en oeuvre pour offrir à l’original une adaptation digne de ce nom et, dans le deuxième cas, abuser de son exploitation au point de ne plus pouvoir offrir un titre potable. Vu que One Punch Man n’appartient pas à la deuxième catégorie, c’est donc du côté du premier choix que le risque pouvait se situer pour le jeu de Spike Chunsoft. Et ce risque, ledit jeu en question y est allé en plein dedans. Avec perte et fracas.

Vous vous souvenez de XIII ? Vous visualisez XIII? Eh bien dites-vous que c’est aussi bien. En 2020.

Par où et quoi commencer ? Par le plus frappant probablement, le graphisme général. One Punch Man : A Hero Nobody Knows est un jeu en cel-shading, au style simpliste et épuré. Une vraie volonté visiblement de la part des développeurs, qui aurait pu se tenir d’ailleurs… si le résultat final avait été une réussite. Et ce n’est pas du tout le cas : d’abord parce que les textures sont affreuses. Mais aussi parce que les décors manquent vraiment de soin (et pas qu’eux) et du coup nous offrent un environnement terriblement vide. Enfin, l’ensemble est daté et est tout simplement indigne de la PS4 aujourd’hui. On a vraiment le sentiment par moments d’avoir devant soi un moteur graphique de l’ancienne génération, ce qui est forcément dérangeant pour nos rétines. Et pour notre intérêt sur le long terme. Vous vous souvenez de XIII ? Vous visualisez XIII ? Eh bien dites-vous que c’est aussi bien. En 2020. Voilà.









ONE PUNCH… MAL

Evidemment, on frappe fort. Mais la punch est à la hauteur de la déception. Pour ne rien arranger, la technique est à la ramasse. Le clipping est roi, avec des murs invisibles, une gestion de l’espace et des mouvements plus que limites, mais aussi avec des affichages incroyablement tardifs d’informations, comme des éléments de décor (dont la destruction lors des combats est juste infâme), des personnages - ce qui est toujours embêtant lorsqu’on est censé leur parler pour faire avancer l’intrigue - ou encore les autres joueurs présents en ligne, qui apparaissent comme par magie sous nos yeux et en grand nombre du coup. En clair ? On passe les trois quarts de son temps à se balader dans les ruelles quasi vides de Z-City - mais alors vraiment vides - et quand on rencontre du monde, posté généralement à deux endroits - on y reviendra -, c’est la cohue un jour de marché. Plus inégal que cela, tu meurs…Dans le même registre, on constatera avec joie, surtout si on est fan de l’anime, que la modélisation des protagonistes principaux (Roulette Rider, Saitama, Genos, Moustache…) est réussie, alors que celle des monstres est “au petit bonheur la chance”. Les plus balèzes d’entre eux ont droit au traitement max, alors que les autres, ceux que l’on affronte pourtant les trois quarts du temps, ne sont que les copies conformes de deux ou trois modèles distincts. Pas plus.