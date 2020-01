One Punch Man : Child Emperor, Sweet Mask et Spring Mustachio cassent tout en vidéo

One Punch Man : A Hero Nobody Knows revient sur le devant de la scène à travers une vidéo inédite fraîchement mise en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion de voir en action Child Emperor, Spring Mustachio et Sweet Mask, trois personnages confirmés récemment dans le dernier V-Jump. On rappelle que le jeu est développé par Spike Chunsoft, le studio derrière Jump Force. On espère pour ceux qui y croient que le résultat sera de meilleure facture.



Sortie fixée au 28 février prochain sur Xbox One, PS4 et PC.