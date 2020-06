One Punch Man : Éclairomax débarque aujourd'hui par surprise, la preuve en vidéo

Les adeptes de One Punch Man : A Hero Nobody Knows seront certainement intéressés d'apprendre que dès aujourd'hui, Éclairomax intègre le casting du jeu. C'est en effet ce que fait savoir Bandai Namco Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, où figurent quelques images et un trailer consacrés au personnage. Bien évidemment, s'il est inclus dans le Season Pass (19,99€), le bonhomme est également proposé à l'unité contre 5,99€. A noter que le pack contient un scénario s'articulant autour du personnage, des éléments de customisation pour l'avatar, ainsi qu'un "coup vénère".On rappelle que deux autres combattants additionnels sont attendus, à commencer par Chien de garde-man dont la date d'arrivée demeure inconnue. En attendant, n'oublions pas que One Punch Man : A Hero Nobody Knows est sorti le 28 février dernier sur Xbox One, PC et PS4.