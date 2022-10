On a testé la Manette PS5 Pro de chez SCUF Gaming et c'est une pure réussite !

Le Test

Fin août 2022, lors de la gamescom, Sony Interactive Entertainment annonçait l’existence d’une manette Pro pour sa PS5, répondant au nom de DualSense Edge. Une façon comme une autre de se mettre à la page et de proposer une version plus aboutie de son controller habituel, à l’image de la Xbox Elite que Microsoft propose depuis quelques années déjà. Pour l’heure, aucune date de sortie ni de prix évoqué, Sony garde le mystère tout entier. Mais les joueurs les plus impatients peuvent déjà se tourner vers une autre marque, SCUF Gaming, un pionnier des manettes pro. Pour la PS5, la société américaine a vu les choses en grand et nous livre sans doute l’une de leurs plus belles créations : la PS5 SCUF Reflex. Voilà plus d’un mois que nous l’essayons au quotidien, et que nous l’avons adoptée.

Ceux qui côtoient – de près comme de loin – le monde de l’eSport connaissent forcément SCUF Gaming, un fabricant qui s’est fait connaître dans le monde du jeu vidéo pour ses manettes adaptées pour les joueurs exigeants, ceux qui ont du mal à se contenter des configurations habituelles. Avec la sortie des consoles de 8ème génération, PS5 et Xbox Series, SCUF Gaming était forcément attendu au tournant, surtout que pour le moment, chez PlayStation, il n’y a aucune proposition chez les fabricants-tiers. Doit-on mettre ça sur le dos des nombreux brevets dont est pourvue la DualSense avec ses gâchettes adaptatives et ses retours haptiques ? Très certainement, et c’est sans doute aussi pour cette raison que la SCUF Reflex ressemble aussi comme deux gouttes d’eau à la DualSense. Même design, même châssis, les similitudes entre la manette officielle et celle proposée par SCUF sont nombreuses, au point que le feeling est lui aussi identique. Néanmoins, le premier constat que l’on peut faire dès que la SCUF Reflex est entre nos mains, c’est son poids. Avec 303 grammes à la pesée, elle est plus lourde que la DualSense officielle et ses 281 grammes. Sur le papier, la différence de poids n’est pas excessive, mais au quotidien, elle se ressent. Rien d’insurmontable évidemment, et au pire, ça permettra de muscler un peu plus nos poignets.





C'EST DOUX, C'EST LAVÉ AVEC MIRLAINE ?



Concernant les différences notables, il y a également le choix des matériaux, avec un revêtement sur la façade plus doux et plus agréable au toucher, surtout au niveau de la paume des mains. Etant donné que nous avons opté pour les grips caoutchoutés sur les poignées, cette sensation ne permet pas de faire le tour de la manette, mais la prise en main n’en reste pas moins plus confortable. De plus, opter pour le grip permet à la manette de bien accrocher aux doigts, même pour les gens qui ont les mains qui suintent. On ne sait pas si la transpiration aura un effet dévastateur sur le caoutchouc au fil du temps, mais de base, cette sensation de grande qualité quand on attrape la manette est bien présente. Manette pro oblige, il est possible de choisir la forme de ses sticks analogiques, que l’on peut en plus déclipser aisément. Nous avons personnellement choisi ceux qui ont une forme creusée, avec un contour grippé, permettant de bien accrocher le pouce. Le revêtement des sticks analogique est par ailleurs plus agréable que celui des sticks de la DualSense classique, dont la surface un brin collante avait tendance à accrocher poussière et poils d’animaux domestiques.

Au niveau des gâchettes, SCUF Gaming a rajouté un petit cliquetis qui confère à la manette un aspect encore plus qualitative à l’objet, tant en nous renvoyant aux années 90 avec la controller de la NeoGeo CD qui proposait elle aussi un cliquetis unique au niveau de la croix directionnelle.





DESIGN & ROBUSTESSE



Toujours concernant les parties de la manette qu’on aime bien caresser, il y a aussi le pavé tactile de la SCUF Reflex qui reprend le revêtement des poignées en façade pour des sensations grisantes. Au niveau des gâchettes, SCUF Gaming a rajouté un petit cliquetis qui confère à la manette un aspect encore plus qualitative à l’objet, tant en nous renvoyant aux années 90 avec la controller de la NeoGeo CD qui proposait elle aussi un cliquetis unique au niveau de la croix directionnelle. Une référence en la matière. A l’arrière de la manette, on retrouve quatre boutons palettes programmables grâce à un configurateur en ligne, qui offre une foultitude d’options pour personnaliser les touches. Mais ce qui surprend avant tout, c’est la position très maligne de ces touches arrière, qui ont sans doute fait l’objet d’un travail de recherche et développement assez poussé. Il y a en effet deux touches qui sont collées aux poignées de la manette, tandis que les deux autres sont placés au dos du controller, le tout étant disposé de manière à ce que le majeur puisse avoir accès de manière instinctive. C’est non seulement inhabituelle, mais surtout archi bien pensé. Reste à savoir maintenant si la concurrence va s’en inspirer ou partir sur autre chose…









Si la SCUF Reflex fait un sans-faute pour le moment, il y a toutefois un aspect où la manette est moins convaincante, à savoir la qualité des boutons équivalant aux touches Croix, Rond, Carré et Triangle. Non seulement les symboles ont disparu sur la SCUF Reflex, mais surtout, les boutons donnent l’impression d’être un peu plus enfoncées. Il s’en dégage une sensation de matériel déjà usé par le temps, mais l’effet s’estompe une fois en jeu quand on s’aperçoit que les commandes répondent parfaitement. Autre différence notable, le bouton PlayStation au centre de la manette, qui a été remplacé par un bouton Home, moins classe, mais tout aussi fonctionnel. Question de goût en somme. Pour le reste, la SCUF Reflex reprend toutes les fonctionnalités de la DualSense officielle, avec le même port jack placé au même endroit, tout comme les touches Share et Options qui n’ont pas bougé d’un iota non plus.