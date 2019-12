Oddworld Soulstorm : un petit teaser digne d'un jeu d'horreur pour le remake

Après le sympathique remake Oddworld New'n'Tasty de 2014, c'est le mythique L'Exode d'Abe qui aura droit à sa refonte en bonne et due forme : le studio Oddworld Inhabitants est sur la bonne voie et, de ce qu'il a déjà montré, le jeu s'annonce joli et sacrément respectueux de l'œuvre originale.D'ailleurs, la firme vient de communiquer un nouveau teaser d'une trentaine de secondes dans lequelle notre Mudokon préféré semble dans un bien beau pétrin. Car oui, il ne faut pas l'oublier : malgré son humour évident, l'univers d'Oddworld reste particulièrement sombre et oppressant... et cela pourrait bien mettre à l'aise les plus sensibles.Sortie prévue en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Normalement.