Oddworld Soulstorm : le jeu repoussé à 2021, un trailer aux Game Awards 2020 pour se consoler

Oddworld : Soulstorm ne sortira pas cette année. C'est en effet ce qu'Oddworld Inhabitants a annoncé aux Game Awards 2020, en prenant le temps de glisser un trailer afin de consoler les fans. Cette mauvaise nouvelle n'est pas vraiment une surprise, dans le sens où, en octobre dernier, certains revendeurs laissaient déjà entendre que le jeu serait reporté à 2021. C'est désormais officiel, et il faudra donc attendre jusqu'au printemps prochain pour découvrir les nouvelles aventures d'Abe.On rappelle qu'Oddworld : Soulstorm est annoncé comme étant la véritable suite d'Oddworld: New 'n' Tasty - Abe's Oddysee, et qu'il est attendu sur PC (Epic Games Store), PS4 et PS5.