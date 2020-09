Oddworld Soulstorm : le remake s'offre un nouveau trailer sur PS5, entre humour et violence

Finalement loin d'être éteinte, la saga Oddworld atterrira bientôt sur PlayStation 5 avec un remake du légendaire L'Exode d'Abe : édifiée par le studio Oddworld Inhabitants, cette refonte proposera une aventure fraîche et revue à la hausse sur tous les points, notamment par le biais d'un moteur flambant neuf. Histoire d'illustrer les progrès réalisés par les développeurs, le showcase PS5 s'est permis de diffuser une toute nouvelle bande-annonce du titre, gameplay à l'appui. Effectivement, il n'a plus grand à chose à voir avec le titre de 1998.Oddworld Soulstorm débarquera donc sur PS5 à une date encore non déterminée, mais également sur PS4 et PC. Comme ça, il y en aura pour tout le monde (ou pas).