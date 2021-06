Oddworld Soulstorm : le jeu bientôt disponible sur Xbox Series X|S ?

Initialement sorti en avril dernier sur PS4, PS5 et PC (via l'Epic Games Store), Oddworld Soulstorm pourrait bien arriver sur Xbox Series X|S et Xbox One d'ici peu, à en croire un document de l'organisme de classification ESRB. En effet, le jeu de Microids a été classifié par l'agence américaine sur les consoles de Microsoft. Comme sur PlayStation et PC, le titre arborera le macaron T (pour Teen), tandis que la fiche précise la présence de violence, de gore, l'usage de tabac et la présence de gros mots.

Rappelons qu'Oddworld Soulstorm est un gros remake d'Oddworld : l'exode d'Abe qui avait reçu de mauvaises critiques lors de sa sortie en 1998, après avoir été développé en moins d'un an. Le dernier volet des aventures d'Abe à d'ailleurs obtenu un joli 16/20 dans nos colonnes, comme vous pouvez le voir dans le test situé à cette adresse.