Oddworld Soulstorm : notre unboxing du collector PS5 limité à 100 exemplaires dans le monde

Oddworld Soulstorm refait parler de lui depuis la commercialisation de son édition collector, paru le 5 juillet dernier. Cette version limitée du jeu est à la fois disponible sur PS4 et PS5, et permet surtout de profiter d'une figurine de Abe d'une hauteur de 27 cm. Mais ce n'est pas tout, car ce collector renferme également un artbook signé Pix'n Love, un porte-clef, des artworks imprimés sur carton, un tatouage, un steelbook en relief et enfin une copie du jeu en version physique. Mais Microïds et Pix'n Love sont allés encore plus loin, puisqu'une édition avec signature du créateur, Lorne Lanning, a été produite à seulement 100 exemplaires pour chaque version (PS4 et PS5). Mais à l'heure de la publication de notre unboxing, sachez que ces éditions spéciales sont d'ores et déjà en rupture de stock. Le tout était proposé à 149,99€.