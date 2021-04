Oddworld Soulstorm : un trailer de lancement sous pression, le jeu est enfin dispo

Projet de longue date, Oddworld Soulstorm se voit enfin arrivé sur le marché après plus d'une décennie de désir de la part de son créateur. Des années de développement et un budget important auront été nécessaires pour ce remake franchement attentionné de l'Exode d'Abe : bonne nouvelle, le jeu est maintenant disponible sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5. Et, surtout, n'oubliez pas que Sony a bien joué son coup en rendant le jeu disponible dans sa mouture PS5 à travers le PlayStation Plus. Donc, même si vous n'avez pas la console next-gen, n'hésitez pas à vous rendre sur le PS Store depuis un navigateur pour ajouter le titre à votre bibliothèque et profiter de cette sombre aventure teintée humour noir en temps voulu. Bon jeu à tous !